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中國證實居留李明哲 民進黨呼籲應讓家屬有探視權

2017-03-29  16:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國大陸國台辦發言人馬曉光二十九日上午證實，民進黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」被有關部門調查。對此，民進黨發言人邱莉莉呼籲中國應告知家屬，李明哲人在哪，讓家屬可以安心，並且讓家屬有探視權利。

中國國台辦今天證實，前民進黨黨工李明哲涉嫌違反危害國家安全法，遭逮捕調查。

邱莉莉表示，李明哲是2003年任職於民進黨社發部，2007年5月離職。基於人道、人權，希望中國能公布目前李明哲人在哪裡，並且讓家屬有探視權利，及時回應家屬需求。

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  • 民進黨發言人邱莉莉。（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨發言人邱莉莉。（資料照，記者黃耀徵攝）

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