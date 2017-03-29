李明哲中國被捕 妻子：關心人權在文明國家是無罪的

2017-03-29 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實，李明哲涉嫌危害國家安全被逮捕；李明哲妻子李凈瑜與民團今召開記者會，強調李明哲無罪，中國應盡快放人。

李凈瑜聲名中指出，李明哲是名人權工作者，她從大學就認識李明哲，李一直關心公共事務、關心人權，他也一直高度關注中國人權狀況。

李凈瑜強調，她研究過台灣白色恐怖時的檔案，清楚的知道李明哲所面臨的煎熬，這幾年中國政府以強迫公開認罪的偵訊影片，這些都是酷刑逼供下的產物，「台灣走過權威歷史，我們有過傷痛，請中國政府別喚起台灣人民對傷痕歷史記憶的痛楚」。

李凈瑜說，李明哲長期透過網路與群友分享台灣民主經驗，他關心人權議題，把希望傳到需要溫暖的地方，這些行為在文明國家的標準，都是無罪的。