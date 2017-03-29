空軍新一代戰力 「三姝」可望成戰機飛官

蔣青樺中尉。（記者涂鉅旻擷取自空軍司令部臉書）

2017-03-29 15:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國飛官可望出現新「嬌」點！空軍司令部今在臉書發布一則貼文指出，空軍官校正期103年班的蔣青樺中尉、蔣惠宇中尉及范宜鈴中尉，正接受初教機、高教機與步訓機訓練，三人也分別接受幻象2000、F-16、IDF戰機換訓。

空軍指出，女性飛官要駕駛新一代戰機，一直都是難以跨越的挑戰，盼三人都能完成挑戰、換訓成功，擔負捍衛領空的榮譽使命。

蔣惠宇中尉。（記者涂鉅旻擷取自空軍司令部臉書）