談黨務革新 吳敦義：重回校園傳遞理念

國民黨主席參選人吳敦義今公布黨務革新白皮書。（記者呂伊萱攝）

2017-03-29 15:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨主席參選人、前副總統吳敦義今公開黨務革新白皮書，作為國民黨再造首部曲。吳敦義提出數項改革計畫，其中特別強調將恢復國民黨「知識青年黨部」，宣示若當選黨主席，將重回校園傳遞國民黨理念，爭取年輕人支持。

吳敦義競選辦公室今公開國民黨再造首部曲「黨務革新」，吳辦發言人林火旺表示，國民黨若想再度贏得執政權，最重要的是施政不能和民意脫節，更要堅持國父孫中山的創黨理想，一本初衷「天下為公」，以贏回形象。因此吳辦今天針對「黨務革新」發表興革計畫，之後還會陸續發表4到5份白皮書，針對經濟、青年與兩岸等主軸論述。

「黨務革新」白皮書內容首先是「落實縣市黨部主委直選」，並進行組織再造，重建小組，使黨意更貼近民意。第二為「恢復知識青年黨部」，並直指民國89年裁撤知青黨部，是國民黨青年黨員銳減、失去年輕人支持的主因。白皮書寫道，「政黨退出校園」是指政黨不能利用學校資源進行政黨活動，但並非政黨不能在校園內推廣政治理念，直言退出校園是「矯枉過正」，為了國民黨發展，必須重建知青黨部。

吳敦義在發表時也特別強調知青黨部，他表示，國民黨過去退出校園影響甚巨，若他當選主席，將恢復設置知青黨部，「黨部不會設在校園」，但以教職員生為骨幹，重新在校園內建立組織、傳遞理念。除了「知識青年黨部」，吳敦義同時也表示，在不增加黨的負擔之下，將謹慎考量設置科技及產業黨部、農漁黨部與婦女黨部等平台，將農漁業、科技產業和婦女等各界的意見和需求，得藉此平台與國民黨融為一體。

「黨務革新」白皮書另包括將智庫定位為影子內閣；成立藍天志工團；加強國民黨理念的論述；與人才培養即訓即用等內容。林火旺強調，要用理想吸引人才，將優先培養各級民代的助理與優秀幕僚。林火旺談理念，因為若是因利益而聚，則奢談團結，只有理想是向心力。林火旺指，將再度高舉「天下為公」的理想，呼籲「自由、民主、均富」的理念，一本初衷提升國民黨形象，使黨員對國民黨身分具有光榮感。

另，針對立法院今早有大批國民黨立委公開呼籲6位黨主席選舉參選人，「不要再互抹泥巴」，因負面選戰已經讓基層民眾產生嚴重焦慮和疏離感。吳敦義對此回應說，「我從來沒有互鬥」，所以不能評論。