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任十大傑出青年評委 蘇嘉全：怎麼沒人推薦我

立法院長蘇嘉全參加第五十五屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公佈記者會。（記者陳志曲攝）

2017-03-29  15:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕向來由前立法院長王金平擔任評審主委的十大傑出青年選拔，今年改由現任立法院長蘇嘉全擔任。蘇嘉全出席評委公布記者會時表示，自己雖然未曾獲選十大傑出青年，但仍以戰戰兢兢的心情接下評委職務，盼往後能替社會國家提拔更多傑出青年。

國際青年商會中華民國總會上午舉行第55屆十大傑出青年選拔辦法公布記者會，同時宣布將委任現任立法院長蘇嘉全擔任傑出青年選拔委員會的評審委員，記者會除有青商總會總會長侯宗延、立法院長蘇嘉全外，曾獲選第51屆傑出青年代表、現任國民黨立委林麗蟬也一同出席。

蘇嘉全致詞時表示，過去的十大傑出青年大多來自不同領域，但在該領域都非常傑出。蘇嘉全以煙火比喻獲獎青年的生命故事，他表示，十大傑出青年的生命每一頁都非常精彩，正如煙火雖然持續時間不一定很長，但放出光芒的剎那都是最美麗的一刻。

蘇嘉全還開玩笑的表示，自己30歲就當國大代表、36歲當立委，但可能是以前比較喜歡打架，所以沒人推薦。不過在介紹來賓時，院長蘇嘉全看似對林麗蟬立委的背景不甚熟悉，先是說林麗蟬來自馬來西亞、寮國，經再三確認才得知林麗蟬出身柬埔寨。

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  • 立法院長蘇嘉全（右）參加第五十五屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公佈記者會。（記者陳志曲攝）

    立法院長蘇嘉全（右）參加第五十五屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公佈記者會。（記者陳志曲攝）

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