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329年改抗議 李來希轟都是針對公務人員

2017-03-29  14:49

〔記者王冠仁／台北報導〕由台灣警消聯盟發起抗議的329年金改革抗議活動，今天台北市各地「遍地開花」。今天下午1點左右，退休軍、警、消等各路人馬，由各地前往立法院前中山南路集合會師。

公務人員協會理事長李來希發言痛批，年金改革不公不義，而且都是針對公務人員，「本是同根生，相煎何太急」。

警方說，目前立院前中山南路部分路段雙向車道都封閉，現場聚集近2千名抗議群眾。由於抗議群眾曾放話要再轉往總統官邸等地抗議，警方將嚴加戒備。

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  • 李來希（左）在場發表演說。（記者王冠仁攝）

    李來希（左）在場發表演說。（記者王冠仁攝）

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