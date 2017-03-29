「八百壯士」包圍立院 吳斯懷遞陳情書

2017-03-29 14:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕退休警消今發動「遍地開花」抗爭活動，數百名退休軍公教警消人員，四處包圍政府機關。而代表部分退休軍人的「八百壯士」包圍立法院大門，下午陳情代表退將吳斯懷進入立法院，向立法院副秘書長高明秋遞陳情書，表達抗爭訴求。

上百名退休軍警人員與「八百壯士」，為表達對年金改革之不滿，群起包圍立法院正門口，退役將領吳斯懷、葉宜生在陳抗雙方協商後，帶領數人穿越抗爭群眾與警方防線，進入立法院內遞交陳情書，立法院方則派出高明秋，接受陳抗訴求。

吳斯懷表示，年改抗爭至今快滿1年，街頭抗爭沒斷過，希望蔡政府好好想想，他們的訴求並無不合理，只希望政府依法對待軍公教警消，軍人領的不叫年金叫退休俸，有其法源依據，是當年從恩給制改為提撥制，屬於薪水而非年金，希望外界不要繼續誤會。

葉宜生則表示，「八百壯士」來表達訴求，希望政府正視年改的問題，他們到這把年紀還要上街頭，是希望政府在法律、憲法之下執行年改，但如今政府把不公不義帽子扣到他們頭上，他們不能接受，希望行政體系溝通的理由能恰當。

高明秋表示，過去的陳情文件都已照程序讓相關首長知情，並將經由程序委員會作成決議，對於年改議題，各界都有意見，年改涉及層面非常廣，政策合法化的過程會聽取人民意見，而「八百壯士」的意見也都會被聽到。

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