竹縣府發言人張宜真接任文化局長
2017-03-29 14:44
新竹縣新任文化局長張宜真（左）的姐姐張宜如（右）在新竹科學園區服務，姊妹倆攜手搭起文化界和科技界的橋梁。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府機要秘書張宜真今天上午接任文化局長，61年次的她，和在新竹科學園區公會擔任公關委員會召集人的姐姐張宜如都是亮眼美女，姊妹倆攜手搭起文化界和科技界的橋梁，要讓藝文資源「入區」、「入廠」，陶冶忙碌科技人的身心。
張宜真是美國中央密蘇里大學大眾傳播學系碩士，曾任電視台新聞部記者以及政治組副主任，之前以機要秘書一職擔任縣府發言人工作，在2013台灣燈會、2015全球客家嘉年華等重大活動中表現亮眼，獲肯定為協調能力和人緣都好的公關人才，在原任文化局長蔡榮光升任縣府秘書長後，45歲的她獲縣長邱鏡淳指派接任局長一職，成為新竹縣有史以來第1個女性文化局長。
張宜真說，她的先生就是竹科人，加上姐姐也在園區服務，讓她對科技人的藝文需求有深刻體會，而新竹縣內除了部分的新竹科學園區外，新竹工業區、台元科技園區也有許多科技大廠，她希望藉由張宜如的居中聯繫，把文化局的藝文服務「入區」、「入廠」，好讓忙碌的科技人也能接觸、參與藝文活動。
張宜如說，她很鼓勵妹妹投身文化界，因為文化就是生活智慧的結晶，是一切創意的根基，在高科技業服務的她就曾多次舉辦公益畫展，邀張宜真一起加入義賣畫作以協助偏鄉學校推展美學教育，她很樂意協助搭起文化界與科技界的橋梁，讓科技人更了解及珍惜在地文化。
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