退休警消抗議年改 政院前與警爆推擠

台灣警消聯盟今天（29日）號召退休警消前往忠烈祠，對前來祭祀的總統蔡英文喊話，以「遍地開花」方式表達對年金改革的不滿。（記者劉信德攝）

2017-03-29 14:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣警消聯盟今天號召退休警消及退休公教人員走上街頭，以「遍地開花」方式表達對年金改革的不滿，今天下午到行政院前抗議，痛批蔡英文政府，高喊「執政無能」、「鬥爭起家」等口號，並與警方發生推擠衝突。

在抗議過程中，有數名抗議者質疑在場採訪的記者在替行政院宣傳，當場推擠記者並飆罵髒話，並對記者蒐證、拍照，所幸在警方隔離下，並未發生進一步衝突。

行政院後來由政院副秘書長宋餘俠出面接受抗議者的陳情書。

抗議群眾今天下午不到1時就集結在行政院大門口抗議，抨擊民進黨政府不公不義，要砍退休軍公教及退休警消的年金，抗議者並高喊要求「蔡英文下台」、「林全下台」、「林萬億下台」，警方則嚴陣以待。