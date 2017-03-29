彰化綠營爆網內互打 選對會：由主席提名下屆人選
2017-03-29 14:25
〔記者蘇芳禾／台北報導〕彰化市長邱建富呼籲黨中央，大選前應進行「對比式民調」，選出最有機會勝選人選，被解讀為有意願挑戰同黨的現任縣長魏明谷。對此，民進黨2018選對會召集人陳明文表示，現任（民進黨籍的現任縣市長）由主席提名下屆人選，跟個人意願無關。
彰化縣長市長邱建富呼籲黨中央，大選前應進行「對比式民調」，還在臉書宣布「建富決定爭取縣長提名！拜託大家支持」，大動作宣布投入初選，被外界戲稱為民進黨「網內互打」白熱化。
民進黨可望於七月二十二日的全國黨代表大會通過三項提名原則。第一，連任縣市長將由主席提名並送中執會通過；第二，非民進黨執政縣市將由主席徵召人選；第三，民進黨執政屆滿縣市，將透過初選產生人選。彰化縣屬於第一項提名原則範圍。
陳明文今天在民進黨中常會前，接受媒體訪問時說，全代會通過三項提名原則後，現任（縣市）還是由主席提名，經由中執會通過，跟個人意願無關。至於邱建富大動作呼籲黨中央，大選前應進行「對比式民調」，是否有私下跟選對會協調？陳明文回應，這是選舉遊戲規則，跟個人意願無關。
至於是否有其他人要挑戰現任，陳明文說，當然有，比較具體就是彰化，其他比較隱性。被問到嘉義市長是否有其他挑戰者？陳明文說，嘉義的情勢有比較穩定了。
是否會有縣市選擇跟無黨籍合作？陳明文說，還太早，目前都還在布局中，沒談到那邊。下次選對會將討論六都市議員（提名辦法）草案。
台灣陪審團協會成員今天拜會民進黨，要求民進黨落實1986年的行動綱領第28款，支持陪審團制。
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