總統府遭爆血汗工廠 柯文哲：有人檢舉我們就辦

2017-03-29 13:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統府遭爆是最大血汗工廠，以機要人員任用進入總統府的幕僚人員，每個月加班時數超過50甚至100小時，希望台北市政府去勞檢。台北市長柯文哲今在泰國受訪時被問及此事，他表示稍早問過勞動局，目前沒有接到陳情或檢舉，如果有的話就會處理。

媒體問柯p，對象是總統府，會不會很難辦？柯文哲回應，直到現在台北市勞動局還沒有接到陳情或是檢舉，不是不會勞檢，只要有人檢舉或是報案，就會依法行事。

媒體追問，為何不主動介入？柯說，這樣會辦不完，他的態度就是該怎麼辦就怎麼辦，有人檢舉陳情就會辦。換言之，若無人出面，北市府將不會主動進行勞檢。