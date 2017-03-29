國台辦證實李明哲被查 陸委會：無法化解疑慮

2017-03-29 13:49

〔記者林良昇／台北報導〕前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實李明哲涉嫌危害國家安全被拘留，陸委會副主委兼發言人邱垂正今強調，國台辦的說法無法化解我方疑慮，國台辦應再公開說明清楚，才能進一步釐清案情。

在李明哲失蹤10天之際，國台辦發言人馬曉光今證實，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好，但馬曉光並未說明細節，也未提及李明哲身在何處。

邱垂正今強調，國台辦的說明無法化解台灣方面疑慮，也沒有給家屬和台灣社會清楚交代，有必要進一步公開清楚說明，才能真正釐清案情。

邱垂正表示，國台辦應對李明哲家屬關於探視、送藥品等要求有具體回應，陸委會、海基會會全力協處，若對岸有相關問題想要解決，也可以跟我方有關單位透過既有管道聯繫溝通。