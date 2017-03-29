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329抗議成員到總統官邸 警方層層戒備

警方架起層層拒馬（記者王冠仁攝）

2017-03-29  13:26

〔記者王冠仁／台北報導〕因應329台灣警消聯盟抗議年金改革，總統官邸周邊從昨晚就開始進行交管，今天抗議開始後，總統官邸周邊更架起改道牌、拒馬、鐵絲網，層層護衛。

台灣警消聯盟成員今天下午1點開始，陸續聚集在總統官邸周邊，目前在捷運中正紀念堂站7號出口處，約有近2百名成員聚集。

台北市退休警察人員協會理事長陳合良表示，退休公務人員領取退休金合情合法，卻被政府汙名化成拖垮財政的米蟲，十分不公。

陳合良並率眾呼喊口號，要求總統蔡英文下台，並持續在現場抗議。

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  • 抗議成員聚集（記者王冠仁攝）

    抗議成員聚集（記者王冠仁攝）

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