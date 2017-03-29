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中國依法治國？ 廢死聯盟執行長轟：綁架的流氓

2017-03-29  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦針對前民進黨黨工李明哲遭拘留一事表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」接受有關部門調查，並聲稱中國是「依法治國」的國家。對此，廢死聯盟執行長林欣怡怒轟：「中共不是法治國家，是綁架的流氓。」

林欣怡在臉書上PO文表示：「我想知道中國是依什麼法、什麼司法程序，逮捕人可以不用通知家人，不讓他見律師和家人？中共不是法治國家，是綁架的流氓。」並且痛批中國台辦的發言是「笑話、謊話」。

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  • 中國拘捕前民進黨黨工李明哲，並自稱是「依法治國」的國家，廢死聯盟執行長林欣怡則砲轟中國是「綁架的流氓」。（圖擷取自Lin Hsinyi臉書頁）

    中國拘捕前民進黨黨工李明哲，並自稱是「依法治國」的國家，廢死聯盟執行長林欣怡則砲轟中國是「綁架的流氓」。（圖擷取自Lin Hsinyi臉書頁）

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