參訪泰大理寺 柯文哲被熱情中客「包圍」

台北市長柯文哲的東南亞之行今天來到第四天，一早便到泰國大理寺參觀。（北市府提供）

2017-03-29 12:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲東南亞之行今天第四天，一早便到泰國大理寺參觀，但卻被「熱情」的中客包圍，希望他促成早日統一。不過，一連四天早出晚歸的急行軍走跳行程，不但讓柯自嘲「現在都沒人喜歡跟我出來，太累了」，也有不少官員私下坦言，「累翻了！」

今天一早柯文哲到泰國著名景點大理寺參觀，眼尖的中客一眼認出柯文哲，接下來全程被黏緊緊，不少人搶著跟他握手合影，最後甚至將柯Ｐ包圍。據透露，中客們一直要柯好好替中國說些好話，促成早日統一，柯幕僚只能在一旁不停乾笑表示「謝謝！謝謝！」企圖救駕解圍，卻怎樣也阻擋不了中客的「熱情」。

參訪結束後，媒體問柯「被包圍」作何感想？柯無奈說，「好啦！好啦！」，真的是到處都看的到（中客）。

細數過去四天，參訪團在廿五日出發當天清晨5點40分從機捷台北車站A1出發，廿六日晚間活動直到晚上10點多才結束，廿七日早上又是5點起床搭飛機，連過去體力充沛的柯都顯露疲態，下飛機時更打趣的說，下次應該找議員王世堅一起，「現在都沒人喜歡跟我出來，太累了。」不少官員也私下透露，簡直累翻到已經無言的程度。