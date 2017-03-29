「不要再抹泥巴！」國民黨青壯世代向主席選舉喊話

國民黨青壯世代立委舉行「這一次，聽我們說」記者會，針對這次國民黨主席選舉，呼籲參選人們深思民意期盼並給予回應，以願景取代攻擊，以論述爭取支持。（記者王藝菘攝）

2017-03-29 12:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨青壯世代立委今向自家黨主席選舉喊話「不要再互抹泥巴」，呼籲各陣營打正面選戰，以願景取代攻擊，以論述爭取支持。國民黨立委江啟臣、林為洲、王惠美、蔣萬安與李彥秀等人更發表共同聲明千字文，要黨中央「請聽我們說」，盼黨主席選舉回應國家願景、回應民意、兩岸路線、育才接替與選戰布局等挑戰，同時歡迎國民黨人士參與連署。

江啟臣等10餘名國民黨立委今早召開「這一次，請聽我們說」記者會，沉痛表示國民黨主席選舉競選過程，各陣營打著過度負面與攻擊性的選戰，使民眾與基層嚴重焦慮及疏離，「看不出從灰燼重建之象」，呼籲黨主席選舉各陣營「不要再互抹泥巴」。

國民黨青壯世代立委們更發表千字文聲明，提出國民黨現正面臨5大挑戰，包括國家願景、回應民意、兩岸路線、育才接替與選戰布局等，強調若要重返執政，就要「接地氣」回應民意、「要對話」革新黨務、「要人才」育才接替並「要轉變」心繫國家願景。

林為洲說，「後黨產時期」的國民黨要回歸反映民意「議題取向」正軌，也要重新定調政黨定位，並真正轉型成民主的現代政黨，希望主席選舉過程能顯現這點。王惠美強調國民黨要團結，過去國民黨一直是大老說了算，希望6位候選人聽聽基層民意，帶領國民黨向前走。蔣萬安則呼籲，黨主席候選人能積極辯論、開誠佈公地說明對國民黨的規劃，也希望此次選舉是正面選舉。

國民黨立委賴士葆則說，人民現在對國民黨選舉不抱希望，此次聲明是沈痛的自我檢討，他提醒主席候選人「是選班長！大家是同志不是敵人！」為了強調甚至重複說了三次。賴士葆並透露，黨團正在規劃政見辯論會，呼籲6位候選人屆時要排除萬難參加，因為立法院黨團現在是國民黨「代表民意的最高地方」。

媒體提問為何國民黨青壯世代不推派代表參選？又現哪位候選人較符合理想？江啟臣回答說，黨的領導人必須兼顧各個世代的聲音，但和年紀沒有一定的關係，而是取決於想法、做法和領導能力。呼籲參選人回到正軌討論，他們才能決定每個人心中理想的黨主席。

聲明稿中提及「民進黨蓄意將國民黨與親中賣台畫上等號」，媒體也關切青壯世代的想法對於國民黨兩岸路線的期待？對此，林為洲沒有正面回應，僅說如何務實處理兩岸關係，且不被貼標籤，國民黨要思考出一套維持台灣自主性和主體性的論述，他們期待每位黨主席候選人都應該給社會一個答案。

國民黨主席選舉候選人詹啟賢、郝龍斌及吳敦義等陣營，皆派代表旁聽該會。目前該份聲明已經有19名國民黨立委簽署，包括江啟臣、林為洲、李彥秀、王惠美、蔣萬安、楊鎮浯、吳志揚、柯志恩、馬文君、顏寬恒、陳宜民、許淑華、許毓仁、王育敏、張麗善、盧秀燕、廖國棟、黃昭順與賴士葆等人，江啟臣歡迎更多委員與黨內同志加入連署。