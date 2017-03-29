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拒馬圍欄防抗議遭批圍城 蘇嘉全：尊重維安單位安排

2017-03-29  12:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕為抗議政府推動年金改革，台灣警消聯盟今動員現退役警消人員赴立法院、行政院等地抗爭，相關地點周圍已架起拒馬圍欄，遭民眾批評是「圍城」。立法院長蘇嘉全上午表示，為避免推擠影響人員安全，立法院周圍的維安主要尊重維安單位判斷，只要不妨礙委員進出「其他我們都尊重」。

為防止抗議活動出現意外，警方在立法院周圍部署層層警力，不僅進出加強管制查驗人員身分，進出口也都架起拒馬圍欄。立法院長蘇嘉全上午受訪時強調，若有委員或助理因抗議活動受傷，維安單位也無法負責，因此相關維安安排就是「信任維安單位的判斷」。

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  • 立法院、行政院周邊拒馬圍欄防抗議，遭批圍城。（記者羅沛德攝）

    立法院、行政院周邊拒馬圍欄防抗議，遭批圍城。（記者羅沛德攝）

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