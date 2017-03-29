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工鬥訴求：年金至少補到基本工資

「工鬥」到勞動部抗議勞保年金改革是「修惡」。（記者黃邦平攝）

2017-03-29  12:37

〔記者黃邦平／台北報導〕工會團體早上到勞動部抗議，他們認為民進黨政府的年金改革方案只是延續馬政府的「多繳、少領、延後退」政策，勞工會吃虧，也造成世代不公，主張以稅收補貼，讓老年年金不到基本工資水準的至少都能領到基本工資，才算是真正保障老年生活。

包括桃園市產業總工會、新竹縣產業總工會、市縣政府機關環保工會聯合會、勞動人權協會、新海瓦斯工會等「工鬥」團體質疑，即便經過多場的年金改革委員會，現在蔡政府端出的年金改革方案還是「改惡」，保費費率每年調高1%、從目前9.5%逐年提高至18%，平均最高投保薪資仍要從60個月拉長到180個月。

他們認為，年輕一代勞動力短少、低薪下，提升保費完全不符合世代正義；勞工工作型態相對不穩定，延長最高投保薪資平均範圍只是變相讓退休給付大幅縮減。蔡政府老是說勞保基金會破產，一再提出損害勞工的年改方案，根本是「修惡」。

工鬥成員郭冠均指出，軍公教年金樓地板要訂在3.2萬元，但據統計，目前勞保能領到老年年金平均只有1萬6581元，國保只有3781元，農漁保7236元，連軍公教也有1.24%領不到基本工資2萬1009元；政府應建立新的資本稅稅收財源，優先保障退休金不足基本工資者一律可以領到當時的基本工資，例如透過證所稅、營利事業所得稅、房屋稅等等資本稅，但不包含個人綜合所得稅，讓所有人老年都足以維生。

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  • 「工鬥」到勞動部抗議勞保年金改革是「修惡」。（記者黃邦平攝）

    「工鬥」到勞動部抗議勞保年金改革是「修惡」。（記者黃邦平攝）

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