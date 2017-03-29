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募兵制的背後 前軍方高層透露「女兵募的比男兵多」

2017-03-29  13:04

〔即時新聞／綜合報導〕國軍在推動募兵制時，遭遇到預算不足、募兵人數未達標等困境，而前監委黃煌雄出版的《台灣國防變革：1982─2016》新書中揭露，在募兵制實施狀況下，招募女兵的數量比起男性士兵還要更多。

根據《風傳媒》報導，黃煌雄提到，曾任空軍司令的沈國禎曾在他主持的諮詢會上發言，表示女性軍士官有些表現比男性還好，在通訊、戰管單位也有蠻多女性軍士官，沈國禎還舉例，在飛彈部隊中，有些女性副排長帶起弟兄也是「很悍」。

不過沈國禎也建議，女性在部隊人數越來越多，因為同工不同酬的問題，男性同僚有些抱怨，女性認為有些事情不該她們做，而有些女性軍官把軍中當作暫時獲得經濟來源的地方，這對部隊並非是好現象，因此部隊女性比例應該考量一定比例。前國防部長李傑則認為，募兵募來的女生比男生還多，男女比例應該先框列，「不能男的募不到都募女的」。

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  • 黃煌雄出版的新書中揭露，在募兵制實施狀況下，招募女兵的數量比起男性士兵還要更多。圖為示意圖，與新聞無關。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    黃煌雄出版的新書中揭露，在募兵制實施狀況下，招募女兵的數量比起男性士兵還要更多。圖為示意圖，與新聞無關。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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