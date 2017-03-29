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未獲簽證 呂秀蓮再批泰國：不入流的國家

前副總統呂秀蓮（前排右4）到台中市議會民進黨團發表演說。（記者張菁雅攝）

2017-03-29  11:51

〔記者張菁雅／台中報導〕前副總統呂秀蓮日前有意出訪泰國，泰國政府卻未發簽證，她今天到台中市議會民進黨團演說，面對媒體詢問時，連說兩次泰國是「不入流的國家」；而對於特赦前總統陳水扁，呂秀蓮說，蔡英文總統可能認為「自己人可以委屈一點」，但如果只想討好別人，很多選民會不高興。

呂秀蓮表示，泰國台商會及國際婦女團體邀請她前去訪問，起先泰國大使說沒問題，2個小時就發簽證，後來推三推四，時間到了還沒下文，這個不入流的國家，哪有這樣做事，總得給她一個理由，為何不讓她去？她退休後走了很多國家，都受到很高的禮遇，只有泰國太聽中國的，台商在泰國貢獻那麼多，那麼多泰勞來台灣，雙方應該互惠，泰國卻對發簽證拖拖拖，她不客氣地說「不入流」。

呂秀蓮說，政府真要推新南向政策，必須先確保國人旅行的自由、安全及尊嚴，因為很多南向政策是要錢不是要人，如果沒有優先做到這些，就不夠完善。

另外，有高雄市議員昨天再提特赦前總統陳水扁，呂秀蓮也忍不住為陳水扁抱屈，她說，馬英九總統執政八年，案子那麼多，卻全世界趴趴走，昨天又一個案子無罪宣判，很多人心情很難平衡，蔡英文總統可能認為民進黨自己人委屈一點，但如果只是要討好別人，當然很多選民不高興。

呂秀蓮也說，馬英九在2008年5月20日就任後20分鐘，就宣布陳水扁禁止出境，她懷疑馬英九在當選後黑手已經伸進司法指揮，不然怎麼可能那麼高效率，權力不能過度利用，她認為這部分有需要進一步了解，並要求接下來的馬案涉及貪瀆、土地的部分，法院一絲都不能偏袒。

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