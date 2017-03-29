政院轟監院！抽掉政院說明 破壞五權分立
2017-03-29 11:55
〔記者李欣芳／台北報導〕監察院針對「不當黨產條例」聲請釋憲，行政院發言人徐國勇今天上午重砲轟監院說，監院原在網站公告的日期是3月24日，可是3月28日卻又公告新的版本，把原來公告參閱政院說明的一段文字抽掉，監院可以自己竄改自己的調查意見嗎，這是網友的質疑，監院應該說清楚為何把這段文字抽掉？他抨監院凌駕權力在行政院與立法院之上，已破壞五權分立的法治國原則。
徐國勇今天出面罕見地抨擊監察院，引發矚目。徐國勇說，監察院既然有參照行政院說明，為何又把它抽掉？我們覺得相當遺憾，這是對行政院的極不尊重。
他表示，監院說政院違反「中央行政機關組織基準法」，但這個基準法是立院訂的，不當黨產條例也是立院訂的，根據立院立法理由說明，「不當黨產條例」所設的行政院黨產會，是屬於基準法的特別法，立法院當然可訂特別條例，監院憑什麼指責行政院在基準法之外設置黨產會？政院每個動作都依立法院通過的法律，這是怎樣的監院，說行政院違法呢？
徐國勇說，若黨產條例訂定有錯誤，是立院的問題，監院怎麼反過來指責政院呢，何況立院通過的法律，監院也要遵守，不能不遵守，監院已破壞五權分立的法治國原則，監院自己說不要有政治想像，但網友產生這樣的想像，請監院回覆網友的質疑。
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