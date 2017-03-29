陳水扁申請出席李元簇告別式

2017-03-29 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳致中今表示，昨天接到總統府典禮科聯絡，已故前副總統李元簇公祭訂本週五在台北舉行，詢問歷屆正、副總統是否出席﹖陳致中說，父親陳水扁已經申請出席，欲親自表達對李副總統的追思與哀悼。

前副總統李元簇於今年3月8日4時15分，因慢性腎臟病病逝、享壽94歲，家屬訂3月31日在臺北市立第一殯儀館景行廳舉行告別式，火化後遵照遺願、以樹葬方式葬法鼓山金山環保生命園區。

李元簇戮力為國、於副總統任內謹守憲政分際、「無聲佐國」風範受政壇跨黨派推崇。