傳秘戀李婉鈺 吳志剛神隱沒接電話
2017-03-29 11:42
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨前主席吳伯雄次子、已婚育有3女的國民黨台北市議員吳志剛，今年初才遭週刊爆料與張姓櫃姐外遇，但桃色新聞未就此落幕，週刊今又指吳志剛與已離開民進黨的新北市議員李婉鈺秘戀3個月夭折。對此記者欲求證此事，但吳志剛本人未接電話。
吳志剛今年46歲，身高190公分，育有3女，其妻為黃謙如是台北市前議員黃世溫的女兒。2009年吳志剛首次傳出緋聞，週刊爆料吳與時任民進黨台北市議員吳思瑤（現為立委）私交甚密，此事遭調侃為「藍綠和解」；據傳，當時夫妻感情就此出現裂痕。
今年1月吳志剛遭週刊爆料，他2年前認識張姓櫃姐後，不惜拋妻棄女搬到外面居住。
事隔2個月，吳志剛再因桃色新聞登上媒體版面，秘戀對象為新北市議員李婉鈺，但戀情僅短暫3個月就告吹。週刊也曝光吳、李私下聚餐照片，2人比鄰而坐，並被捕捉到交頭接耳的畫面。
對此記者致電吳志剛，但他未接電話；另轉向吳志剛議員研究室求證，但研究室不予回應。
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