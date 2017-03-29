| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇澳工廠大火 濃煙密布急搶救 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃李得仕羈押禁見
 首頁 > 政治

北市農會選戰 莊龍彥強勢回任理事長

台北農產運銷公司前董事長莊龍彥，今天獲提名為台北市農會理事長。（記者黃建豪攝）

2017-03-29  11:38

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市農會選戰今天上午正面對決，長期深耕農會的莊派，由台北市農會前理事長、台北農產運銷公司前董事長莊龍彥回歸參選，對決士林農會前理事長郭萬清，結果上午出爐，21席農會理事中，莊龍彥獲得11席支持，以1票之差，險勝郭萬清。

台北市雖有12個行政區，但只有9區有農會，產業發展局統計，台北市登記務農人口約8000多人，士林區就佔了2300逾人，因此士林區農會在基層農會改選中佔有指標性地位。

而莊龍彥本屆持續與合作多年的葉文忠合作，在3月17日助葉文忠回任士林區農會理事長後，已在市農會選戰中佔有先機。

台北市農會理事長推舉上午投票，莊龍彥獲得11票，郭萬清獲得10票，確定由莊龍彥回任台北市農會理事長，而台北市農會總幹事蘇光正，亦獲得11票，連任總幹事。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市農會 莊龍彥 農會 農會選舉 郭萬清
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：北市農會選戰 莊龍彥強勢回任理事長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.