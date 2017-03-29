北市農會選戰 莊龍彥強勢回任理事長

台北農產運銷公司前董事長莊龍彥，今天獲提名為台北市農會理事長。（記者黃建豪攝）

2017-03-29 11:38

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市農會選戰今天上午正面對決，長期深耕農會的莊派，由台北市農會前理事長、台北農產運銷公司前董事長莊龍彥回歸參選，對決士林農會前理事長郭萬清，結果上午出爐，21席農會理事中，莊龍彥獲得11席支持，以1票之差，險勝郭萬清。

台北市雖有12個行政區，但只有9區有農會，產業發展局統計，台北市登記務農人口約8000多人，士林區就佔了2300逾人，因此士林區農會在基層農會改選中佔有指標性地位。

而莊龍彥本屆持續與合作多年的葉文忠合作，在3月17日助葉文忠回任士林區農會理事長後，已在市農會選戰中佔有先機。

台北市農會理事長推舉上午投票，莊龍彥獲得11票，郭萬清獲得10票，確定由莊龍彥回任台北市農會理事長，而台北市農會總幹事蘇光正，亦獲得11票，連任總幹事。