民調：國民黨魁選舉 洪、吳、郝名列前三
2017-03-29 11:12
〔記者鄭鴻達／台北報導〕兩岸政策協會今公布「兩岸與時事議題民意調查」結果，在時事議題部分，關於中國國民黨主席選舉部分，對於5名表態參選者支持度，黨主席洪秀柱以18.4%名列第一，前副總統吳敦義為17.9%次之，副主席郝龍斌則以13.9%名列第三。
在本次民意調查中針對國民黨黨主席選舉方面，受訪者對5位候選人支持度，分別是洪秀柱18.4%、吳敦義17.9%、郝龍斌13.9%、台北農產運銷公司總經理韓國瑜8%、國光生技董事長詹啟賢7.5%、前立委潘維剛2.8%，值得注意的是，回答無明確意見者佔19.1%，高於所有參選人支持度。
本次調查為兩岸政策協會委託大社會調查中心執行，調查期間為106年3月27日至28日晚間進行電話訪問，調查成功訪問1,086位成年人，在95%信心水準，抽樣誤差於正負2.97%。
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