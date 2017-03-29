弟弟和李婉鈺傳緋聞 吳志揚：那是他的事

針對弟弟吳志剛的緋聞，吳志揚表示：「這是他自己的事情，我不清楚，有事請問他（吳志剛）。」（資料照，記者林正堃攝）

2017-03-29 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺被週刊爆料和台北市議員吳志剛曾秘密交往，針對此爆料，吳志剛的哥哥吳志揚今天在立院成為被媒體追逐的對象，他也表示自己不清楚，有事要直接去問他（吳志剛）。

綜合媒體報導，吳志揚今日面對媒體追問，一開始僅說「沒看到」、「狀況不清楚」，面對媒體追問「吳志剛外遇是否對家庭生活造成困擾」，但吳志揚強調：「你現在已經對我造成困擾了！」隨後直言「這是他自己的事情，我不清楚，有事請問他（吳志剛）」。

另外，民進黨立委吳思瑤則表示，公眾人物有時蠻辛苦的，而且大家都有私生活，吃飯的時候「大家不要拿著相機對著我們」，如果吃個飯都要被不認識的人未經允許拍照，對大家來說都是蠻大的困擾。