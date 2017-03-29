| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

今將繳200萬作業費 郝龍斌正式請假參選

2017-03-29  11:12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉今開放繳交200萬元作業費，參選人郝龍斌陣營表示，郝陣營代表下午將前往黨部正式繳交，領取黨員名冊，身為國民黨副主席的郝龍斌也正式循慣例請假參選。

郝陣營表示，郝龍斌原計畫於今日下午中常會上正式報告請假事宜，不過因為黨主席洪秀柱身體不適、常會停開，因此郝龍斌改以電話方式向洪報告請假事宜。

郝陣營說，郝龍斌於電話中除了說明將循慣例請假參選外，另外也和洪秀柱提醒，關於人頭黨員的處理，後續就尊重黨主席的決定和處理，不過仍盼處理方式能符合外界期待、慎重處理。

郝龍斌也向洪秀柱說，黨代表選舉辦法若一直無法確認，擔心會影響黨代表選舉時程，仍建議最好維持原本的參選資格，邊選邊改對於黨的形象和公信力影響太大。

郝陣營表示，郝龍斌也於通話中請洪秀柱千萬要保重身體，而雙方彼此互相加油，互勉大家一起為黨努力。

廣告
  • 國民黨副主席郝龍斌改以電話方式向黨主席洪秀柱報告請假事宜。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨副主席郝龍斌改以電話方式向黨主席洪秀柱報告請假事宜。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：今將繳200萬作業費 郝龍斌正式請假參選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.