今將繳200萬作業費 郝龍斌正式請假參選

2017-03-29 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉今開放繳交200萬元作業費，參選人郝龍斌陣營表示，郝陣營代表下午將前往黨部正式繳交，領取黨員名冊，身為國民黨副主席的郝龍斌也正式循慣例請假參選。

郝陣營表示，郝龍斌原計畫於今日下午中常會上正式報告請假事宜，不過因為黨主席洪秀柱身體不適、常會停開，因此郝龍斌改以電話方式向洪報告請假事宜。

郝陣營說，郝龍斌於電話中除了說明將循慣例請假參選外，另外也和洪秀柱提醒，關於人頭黨員的處理，後續就尊重黨主席的決定和處理，不過仍盼處理方式能符合外界期待、慎重處理。

郝龍斌也向洪秀柱說，黨代表選舉辦法若一直無法確認，擔心會影響黨代表選舉時程，仍建議最好維持原本的參選資格，邊選邊改對於黨的形象和公信力影響太大。

郝陣營表示，郝龍斌也於通話中請洪秀柱千萬要保重身體，而雙方彼此互相加油，互勉大家一起為黨努力。