國台辦證實李明哲被捕 民進黨團要中國「立刻放人」
2017-03-29 11:14
〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實，李明哲涉嫌危害國家安全被逮捕；民進黨團今天上午召開記者會聲援，要求中國立刻放人。
根據《蘋果日報》報導，民進黨團幹事長葉宜津說，盼全世界都能注意，要求中國必須尊重人權，綠委何欣純則說，過去就曾發生香港銅鑼灣書店人員被失蹤事件，最後都在中國現身，被中國用莫須有罪名審判，對於此次事件感到很痛心，不希望李明哲遇到這樣待遇，政府要硬起來，各部會要給予協助，讓中國放人。
國台辦發言人馬曉光今天在國台辦記者會上面對記者詢問有關李明哲失蹤一事，馬曉光回應：「台灣居民李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。」證實李明哲在中國遭逮捕。
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