回擊放寬農藥說 林聰賢：口水比農藥還毒

2017-03-29 11:08

〔記者吳欣恬／台北報導〕立法院經濟委員會今天邀請農委會和衛福部針對農藥殘留容許量之訂定機制及檢討進行報告。對於近日公告氟派瑞殘留容許量引發的爭議，林聰賢首次強烈回擊，農藥的議題不要淪為口水，「口水比農藥還毒」。

立委黃偉哲說，這次預告修正的農藥品項多，是不是放寬農藥使用？

林聰賢說，多數叫延伸使用，就是藥商申請某項農藥用在某項作物上，之後可以延伸到其他作物上。像最近農委會檢驗，莧菜檢出不能使用的農藥，但因為其他葉菜類可用，後來也延伸使用於莧菜。

林聰賢指出，因此氟派瑞並沒有放寬，只是從果樹延伸使用至茶樹，這次爭議主要是風險溝通沒做好，沒說清楚。

林聰賢說，毒性有分級，過去早期農藥毒性較高，新藥進來門檻高，但現在農委會要求新藥進來一定是毒性最低、效用最高，且對農民耕種最有用，延伸使用也是基於此原則。

黃偉哲說，以茶樹來講，准許使用的農藥，毒性強的還有B級。要求農委會訂出期程，毒性強的農藥何時要禁用？

林聰賢說，氟派瑞毒性屬E級，沒有致癌證據。也承諾毒性強的農藥將逐步減縮使用，並進一步訂出退場機制，明天將召開專家會議訂出時間表。