國台辦證實李明哲被捕 強調他「身體狀況良好」
2017-03-29 10:52
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲入境中國後失聯，其妻李淨瑜日前在立院召開記者會，希望政府營救。而中國國台辦今日證實李明哲因從事「危害國家安全活動」，目前已被逮捕調查。
國台辦發言人馬曉光今日在國台辦記者會上面對記者詢問有關李明哲失蹤一事，馬曉光回應：「台灣居民李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。」等於證實李明哲在中國遭逮捕。隨後有記者追問「中方是否能讓李妻前來探視」？馬曉光指出，國台辦已經了解其家屬的訴求，但目前沒有更多李明哲的涉案細節可以透露，而對李明哲的調查依司法程序處理中。
最後，記者詢問馬曉光：「李明哲的調查會持續多久？如果有人像他這樣到中國，人身安全會不會受到侵害？」馬曉光回應：「來中國從事正常活動的台灣同胞，他們的合法權益都是有保障，中國不會對台灣同胞隨意地採取人身限制措施。」
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