立委考察台中機場 洪慈庸：希望北部運量移中部

台中航空站主任張瑞澍向交通部長賀旦及立委鄭寶清、黃國書、洪慈庸等說明機場現有wifi等設施。（記者歐素美攝）

2017-03-29 10:41

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會今天考察台中國際機場，立委黃國書、洪慈庸紛紛針對機場硬體及聯外交通提建言，要求改善，市府觀光旅遊局及交通局也爭取調降機場規費及中央補助雙港輕軌計畫，以改善聯外交通，爭取航班及旅客前來；交通部長賀陳旦表示，今年起已提供各機場包機獎勵，以結合縣市一起來拚觀光。

立法院交通委員會召委鄭寶清、立委黃國書、洪慈庸，今天在交通部長賀陳旦等陪同下考察台中國際機場，在台中航空站主任張瑞澍簡報後，針對台中航空站升級等問題進行座談。

立委黃國書表示，台中市今年獲選全球百大旅遊城市，人口也將超越高雄市，但台中機場運量遠不及高雄小港機場，連小港機場的一半都不到，我們一定要增加客源，未來新南向政策有很大努力空間；再來有非常多熱愛自由的背包客進來台中市旅遊，但相對的相關的交通奧援是不夠的，台中市政府未來要推動雙港輕軌，增加整體交通配套，目前已提出可行性評估，希望可獲得交通部支持，交通部也允諾要全力支持，由於台中機場是台中的門戶，整體交通配合規劃應重新來思考。

立委洪慈庸則表示，台中國際機場的硬體及聯外交通不足，在運量方面，桃園、松山機場過於滿載，不論松山機場遷建與否，未來都希望北部的運量能移到台中機場來。

台中市副市長林陵三則表示，市府不斷增加台中機場航線，繼日本大分縣航班開通後，四月並將與名古屋雙向對飛及締結姐妹市，下月也將直飛曼谷；交通局長王義川表示，市府目前已開通一條機場到市區的電動公車路線，下月將再增加兩條路線，目前並進行雙港輕軌可行性評估，以改善機場交通，未來細部計畫等盼交通部支持。

台中市觀光旅遊局長陳盛山則希望機場的落地費及規費能夠再調降，並加速夜間停機坪等機場硬體設施的改善，以吸引更多航班至台中機場。

交通部長賀陳旦表示，今年配合國際生態旅遊年，將藉著新南向讓桃機以外的所有機場展現活力，所以今年再度調降起降費，並針對桃園以外機場提供包機獎勵，結合縣市一起來拚觀光，是落實建設、城市行銷最有力的項目。

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