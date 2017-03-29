立委考察台中機場 洪慈庸：希望北部運量移中部
台中航空站主任張瑞澍向交通部長賀旦及立委鄭寶清、黃國書、洪慈庸等說明機場現有wifi等設施。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會今天考察台中國際機場，立委黃國書、洪慈庸紛紛針對機場硬體及聯外交通提建言，要求改善，市府觀光旅遊局及交通局也爭取調降機場規費及中央補助雙港輕軌計畫，以改善聯外交通，爭取航班及旅客前來；交通部長賀陳旦表示，今年起已提供各機場包機獎勵，以結合縣市一起來拚觀光。
立法院交通委員會召委鄭寶清、立委黃國書、洪慈庸，今天在交通部長賀陳旦等陪同下考察台中國際機場，在台中航空站主任張瑞澍簡報後，針對台中航空站升級等問題進行座談。
立委黃國書表示，台中市今年獲選全球百大旅遊城市，人口也將超越高雄市，但台中機場運量遠不及高雄小港機場，連小港機場的一半都不到，我們一定要增加客源，未來新南向政策有很大努力空間；再來有非常多熱愛自由的背包客進來台中市旅遊，但相對的相關的交通奧援是不夠的，台中市政府未來要推動雙港輕軌，增加整體交通配套，目前已提出可行性評估，希望可獲得交通部支持，交通部也允諾要全力支持，由於台中機場是台中的門戶，整體交通配合規劃應重新來思考。
立委洪慈庸則表示，台中國際機場的硬體及聯外交通不足，在運量方面，桃園、松山機場過於滿載，不論松山機場遷建與否，未來都希望北部的運量能移到台中機場來。
台中市副市長林陵三則表示，市府不斷增加台中機場航線，繼日本大分縣航班開通後，四月並將與名古屋雙向對飛及締結姐妹市，下月也將直飛曼谷；交通局長王義川表示，市府目前已開通一條機場到市區的電動公車路線，下月將再增加兩條路線，目前並進行雙港輕軌可行性評估，以改善機場交通，未來細部計畫等盼交通部支持。
台中市觀光旅遊局長陳盛山則希望機場的落地費及規費能夠再調降，並加速夜間停機坪等機場硬體設施的改善，以吸引更多航班至台中機場。
交通部長賀陳旦表示，今年配合國際生態旅遊年，將藉著新南向讓桃機以外的所有機場展現活力，所以今年再度調降起降費，並針對桃園以外機場提供包機獎勵，結合縣市一起來拚觀光，是落實建設、城市行銷最有力的項目。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 反去蔣化挨轟 柯反嗆「我加入民進黨好了」
- 回擊放寬農藥說 林聰賢：口水比農藥還毒
- 今將繳200萬作業費 郝龍斌正式請假參選
- 遭爆是血汗工廠 總統府痛斥報導杜撰、不實
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 〈台灣人在世界角落〉這工作比數鈔票更重要
- 法律白話文》藍紫白綠黑淡咖啡紅色 你知道法庭上這些顏色代表的人物是誰嗎？
- 四代宅誕生 南市專業志工加碼服務
- 再生葉片斷裂 台電大潭機組3個月修不好
- 秀場「南豬北張」 張菲感慨豬哥亮
- TRF爭議又起 新增200多案
- CT273蒸汽火車再奔馳 4.20重現綠博
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 促進泰安老街觀光 立委推舊山線復駛
- 邁阿密網賽》納達爾與錦織圭分別突圍 雙雙晉級8強
- 女兒遇害週年》小燈泡媽：沒有一天不落淚
- 住宅區禁燒烤 贊成一面倒
- 妻車禍、年收不到6萬 8旬裱藝師招客渡難關
- 涉詐領工作費 土城7前、現任里長遭約談
- 五月天20歲生日快樂！台灣音樂的驕傲
- 愛水節水 週五闖關送禮物
- 車禍重創 林詠晟克服逆境射擊摘冠
- 滿足小孩和大人之旅─日本名古屋
- 薪資中位數40612元 分布不均惡化
- 紫光擴張IC版圖 獲北京6600億銀彈
- MLB》川普來國民球場開球？ 白宮：行程撞期
- 今年第3例麻疹 傳染期曾搭亞聯客運
- Apple Pay開刷 國泰世華銀副董搶先體驗
- 基隆月眉路意外 逾2億工程全面清查
- 復出倒數52天 謝金燕急守豬哥亮病榻
- 監委仉桂美︰我心如秤
- 邁阿密網賽 辛然配拍進8強
- 五月天今晚大安森林公園開唱 366名警力出動
- 台南景點郵票 終於等到了
- 劉政鴻妹妹車禍 倒車撞雜貨店傷路人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei court says Ma not guilty of leaks
- 警報響當誤開窗 21分鐘後才知「丟人」啦
- 減持台塑、鴻海？勞動基金：不排除
- 亞泥礦權再展延20年 環團籲撤銷
- 歐巴馬乾淨能源計畫 川普開鍘
- 獅不眼紅 拭目以待台南球場
- 無「摺」世代 元大證Fintech搶先推
標題：立委考察台中機場 洪慈庸：希望北部運量移中部
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email