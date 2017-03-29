李婉鈺再爆緋聞 吳思瑤：聽到她和誰都不會太驚訝
2017-03-29 10:52
〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺先前才因與民進黨立委劉建國的感情糾紛登上媒體版面，如今又被爆出李曾和台北市議員吳志剛有過秘密戀情。民進黨立委吳思瑤對此表示，「李婉鈺和誰傳緋聞都不會太驚訝」。
也曾與吳志剛傳過緋聞的吳思瑤，今日受訪時被問到李、吳兩人的感情問題，她對此表示，對於李所爆出的感情風波，身為老同事，希望她能走出陰霾、好好問政，不要辜負選民對她的託付。
但被問到得知兩人傳出緋聞時會很驚訝嗎？吳思瑤回說：「聽到李婉鈺和任何人都不會太驚訝吧。」講完後還大笑了幾聲。
根據《鏡週刊》報導，吳李的戀情相當低調，雙方只交往了三個月，在去年底分手，兩人3年前在朋友餐會上認識，當時李有男友、吳有家室，因此沒有進一步發展，直到李與劉建國的床照風波後，兩人關係越漸親密。
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