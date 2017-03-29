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婦聯會啟動解散最後時限？花敬群：研商中

內政部次長花敬群出席立法院內政委員會。（記者陳志曲攝）

2017-03-29  10:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中華民國婦女聯合會迴避交代勞軍捐969億元款項流向，內政部於23日發文要求交代清楚，部長葉俊榮更下通牒，警告「不排除解散婦聯會」。至於最後啟動解散機制期限為何時，內政部政務次長花敬群受訪指出，已經在進行內部研商評估中。

花敬群重申，因為勞軍捐具備一定公益性質，希望婦聯會向社會交代勞軍捐財物流向及總金額，內政部不是要對婦聯會進行其他財產追殺，只是希望勞軍捐訊息能公諸大眾，希望朝此方向繼續溝通，也盼婦聯會全力配合辦理，釐清過去34年來勞軍捐的資訊。

媒體問是否有設定最後期限，以啟動解散機制，花敬群表示，此部分已經在進行內部研商評估，後續有清楚結論的話，會再對外說明。會在說明

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