退休警消上街抗議年改 花敬群：尊重年改會
2017-03-29 09:57
〔記者鄭鴻達／台北報導〕退休警察、消防人員今號召上街頭「遍地開花」，至多處政府機關抗議對年金改革的不滿。內政部政務次長花敬群受訪指出，內政部會幫警、消提出意見給年金改革委員會了解；至於所得替代率等議題，花敬群強調還是要尊重年改會。
花敬群今赴立法院內政委員會參與預算審查，在會前受訪被問及對於退休警消上街抗議議題，花敬群表示內政部長葉俊榮會進一步了解與溝通，希望在合理可行的條件下，替警消爭取權益。
至於退休警消認為因工作性質特殊、危險，所得替代率上限應訂為9成、退休年齡維持55歲，年金也應單獨處理部分，花敬群說，這部分還是要尊重年改會政策大方向的定調，會幫忙提出看法與意見，但最終還是要尊重年改會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 東港污水道 首標明年5月完工
- 石門古戰場 擬重立日治時期紀念碑
- 桃園發展軌道運輸 蔡英文︰讓首都人口減壓
- 台中市首度抽檢美髮業 16家逾9成違規
- （影音）華碩機器人Zenbo衝刺大量生產 超萌實測
- 〈旅遊的滋味〉熱帶天堂伊瓜蘇瀑布
- 五月天演唱會佔位 500歌迷鋪地墊夜宿公園
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 高雄》高鐵大學生週日優惠 5月起增3班
- 空氣品質差！鄭明典：部分中國霾飄向台灣
- 〈旅遊的滋味〉活力繽紛圖賓根
- 妻車禍、年收不到6萬 8旬裱藝師招客渡難關
- 馬一審無罪》柯嘆：大悲無淚 上訴到底 馬辦：感謝法官 適當判決
- 被指低俗進不了金馬 豬哥亮其實改寫台灣這件事…
- 3/29重要財經新聞一覽
- 黑蝙蝠中隊營區 打造飛行公園
- 繼美國之後 英國也發現新油田約10億桶存量
- 女兒15歲瞞不住... 黑戶移工自首 盼當台灣人
- 法操》柯建銘自訴馬英九涉嫌教唆洩 密、加重誹謗案：為何無罪？
- 錦榮被爆有新歡 被拍到樹後「激抱」名模
- 台南古城節 叫賣聲找回老文化
- 〈愛の相親事件簿〉婚前婚後兩樣情
- 後龍農會理事長當選8天病逝 陳柯清補選出線
- MLB》小熊釋出川崎宗則 梅登透露窩心理由
- 涉詐領里基層工作費 土城1里長遭收押
- 10米鯉魚旗升空 頭城童「鯉」想啟程
- 別管脫歐來賞腿 英媒意淫首相挨批
- 大同公司炒股案 北檢分案偵辦
- 姚文智批走鐘 柯自認沒改變
- 機捷看球初體驗／穿球衣搭同班車 感覺很棒
- Apple Pay今上線 超商、賣場開刷
- 哈妮隻身來台 預告秀舞技
- 冷氣團來襲 清明連假北台低溫探12度
- 兼職師未納勞基法 台灣私校工會揚言發動千人抗議
- 裁罰媒體不當報導？法部不認同
- 58歲武俠漫畫宗師鄭問 心肌梗塞辭世／日本漫畫界譽為「亞洲至寶」
- 週五下午開始變天 吳德榮：鋒面伴隨對流性降雨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：退休警消上街抗議年改 花敬群：尊重年改會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分