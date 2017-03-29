退休警消上街抗議年改 花敬群：尊重年改會

2017-03-29 09:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕退休警察、消防人員今號召上街頭「遍地開花」，至多處政府機關抗議對年金改革的不滿。內政部政務次長花敬群受訪指出，內政部會幫警、消提出意見給年金改革委員會了解；至於所得替代率等議題，花敬群強調還是要尊重年改會。

花敬群今赴立法院內政委員會參與預算審查，在會前受訪被問及對於退休警消上街抗議議題，花敬群表示內政部長葉俊榮會進一步了解與溝通，希望在合理可行的條件下，替警消爭取權益。

至於退休警消認為因工作性質特殊、危險，所得替代率上限應訂為9成、退休年齡維持55歲，年金也應單獨處理部分，花敬群說，這部分還是要尊重年改會政策大方向的定調，會幫忙提出看法與意見，但最終還是要尊重年改會。