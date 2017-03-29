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尤美女登《LEZS》封面 網友大讚：超美！

民進黨籍立委尤美女散發自信及知性感登上這期LEZS封面，讓許多網友大讚「超美」。（圖擷取自lezsmeeting）

2017-03-29  10:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣唯一女同雜誌《LEZS》（女人國）最新一期的封面人物邀來長期力挺婚姻平權的民進黨籍立委尤美女，臉書粉絲頁「Mr.布雷蕭」PO文表示，「超級感謝她一直以來為人權的付出」，網友們也大讚尤美女「超美」。

「Mr.布雷蕭」感謝尤美女「一直以來為人權的付出」，並且引述她的話：「讓風向操之在我，我們有信心讓他過，一定會過，這是我修法30年的心得！」一名擔任尤美女女兒婚顧的網友留言表示：「除去職業身分，她也是位活潑風趣的媽媽（她女兒是我的新娘）。」

網友們則稱讚尤美女：「從裡散發的知性與堅毅之美」、「除了老媽，她是我生命中第二重要的女性」、「曖曖內含光的美最耐人尋味」、「心美才是真正的美」、「我最討厭反對方用是不是美女這點來做文章。美！超美！」

尤美女長期以來支持婚姻平權，讓許多網友十分欣賞。（圖擷取自lezsmeeting）

國民黨籍立委許毓仁也受邀拍攝內頁及訪談。（圖擷取自lezsmeeting）

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