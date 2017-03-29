產業替代役勞檢不合格？花敬群：有瑕疵廠商列篩選

2017-03-29 09:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部去年起開辦「產業訓儲替代役」，有立委質疑不少申請企業曾有違反《勞動基準法》的紀錄。內政部次長花敬群表示，未來可能會研議由部長葉俊榮帶隊進行勞檢或訪查，若廠商在勞工權益上有瑕疵，也會納入合作的篩選機制。

花敬群指出，有針對替代役服務場所定期訪視的機制，葉部長也與役政署進一步洽商，可能會對某些場所由部長親自帶隊進行勞檢或實地訪查訓練，有些廠商過去在勞工權益上有些瑕疵，這些都會列入檢討，並納入合作廠商的篩選依據。

花敬群表示，內政部希望役男在服役期間生命更充實，當然不會淪為廉價勞工，訓練期薪資比較低，但只有4週，而83年次以後的役男，大概有3個月的薪資大約會在1萬9千元到2萬8千元，3個月後就由替代役男與廠商間協調正是薪資，但必須高於基本工資。