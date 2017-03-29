遭爆是血汗工廠 總統府痛斥報導杜撰、不實

遭爆是血汗工廠，總統府隨即出面澄清，並痛斥報導杜撰不實。（資料照，記者楊綿傑攝）

2017-03-29 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日有媒體報導，總統府內有員工爆料每月加班時數達50小時，且沒有支付加班費，被形容根本是血汗工廠。總統府對此立即出面澄清，痛斥相關報導杜撰、不實。

根據《周刊王》報導，當初跟著總統蔡英文到5長辦公室擔任「聘用諮議」、「聘用研究員」的年輕幕僚爆料，每月加班時數超過50小時是常態，雖然月薪有5萬，但平均算下來時薪也沒超過100元，更稱發言人黃重諺和林鶴明狀況更遭，加班時數肯定超過100小時。

總統府駁斥相關報導，強調無論是機要秘書或約聘人員等，出勤與請、休假皆依照公務員週休二日實施辦法、公務人員請假規則、行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定辦理。無論是請領加班費或者加班補休，皆依規定申辦，確保同仁權益。

總統府更指出該報導三大錯誤，一、員工資格與適用法條錯誤，杜撰情節。二、相關人士職等、職稱錯誤，明顯未求證。三、工作情形於府內實際工作樣態不符，偏向創作體而非報導體。