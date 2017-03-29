| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪11分7助攻6籃板 籃網仍輸球 西部13縣市空品不佳 46測站AQI達警戒橘
 首頁 > 政治

遭爆是血汗工廠 總統府痛斥報導杜撰、不實

遭爆是血汗工廠，總統府隨即出面澄清，並痛斥報導杜撰不實。（資料照，記者楊綿傑攝）

2017-03-29  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日有媒體報導，總統府內有員工爆料每月加班時數達50小時，且沒有支付加班費，被形容根本是血汗工廠。總統府對此立即出面澄清，痛斥相關報導杜撰、不實。

根據《周刊王》報導，當初跟著總統蔡英文到5長辦公室擔任「聘用諮議」、「聘用研究員」的年輕幕僚爆料，每月加班時數超過50小時是常態，雖然月薪有5萬，但平均算下來時薪也沒超過100元，更稱發言人黃重諺和林鶴明狀況更遭，加班時數肯定超過100小時。

總統府駁斥相關報導，強調無論是機要秘書或約聘人員等，出勤與請、休假皆依照公務員週休二日實施辦法、公務人員請假規則、行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法等相關規定辦理。無論是請領加班費或者加班補休，皆依規定申辦，確保同仁權益。

總統府更指出該報導三大錯誤，一、員工資格與適用法條錯誤，杜撰情節。二、相關人士職等、職稱錯誤，明顯未求證。三、工作情形於府內實際工作樣態不符，偏向創作體而非報導體。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務員 加班 爆料 總統府
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：遭爆是血汗工廠 總統府痛斥報導杜撰、不實


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.