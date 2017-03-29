看待國軍新戰略 黃煌雄：最終還是要「有效嚇阻」
2017-03-29 09:40
針對近期國防部所提的「防衛固守、重層嚇阻」，黃煌雄認為最後目的還是為了達成「有效嚇阻」。（資料照，記者李欣芳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前監委黃煌雄出版的《台灣國防變革：1982─2016》新書，討論1982到2016年間台灣國防戰略的轉變，針對近期國防部所提的「防衛固守、重層嚇阻」，黃煌雄認為最後目的還是為了達成「有效嚇阻」。
黃煌雄在書中訪談歷任國防部長唐飛、李天羽、高華柱、嚴明等，以及前總長湯曜明、霍守業和林鎮夷等數十人，彙整台灣30年來的軍事戰略調整變革。據《風傳媒》報導，針對國防部所提「防衛固守、重層嚇阻」，黃煌雄受訪時指出，新政府在戰略調整上不像扁政府時期把「有效嚇阻」放在前，但又不想像馬政府一樣，著重於「防衛固守」、採取守勢，所以將文字做了些微調整，但黃煌雄認為，海陸空各面向的「重層嚇阻」，最後的目的還是為了完成「有效嚇阻」。
另外，黃煌雄也在新書中引述前參謀總長霍守業的訪談內容，強調在台澎防衛作戰思維必須改變的狀況下，台灣要發展「不對稱戰力」，在中共「你大我小」的狀況下，台灣沒辦法跟中共進行軍備競賽，但是「你再強、再大，你有你的弱點」，這種在敵人弱點上發揮我方優勢的戰略，就叫不對稱作戰。
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