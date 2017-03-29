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有人偷幫吳敦義？ 傳柱柱姐訂戰略抓洩密內鬼！

洪陣營懷疑，最新的黨員名冊可能已經遭內鬼以隨身碟拷貝後，帶出黨部外洩。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-29  08:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰相當激烈，吳敦義陣營日前被郝龍斌陣營指控，掌握新黨員個資，洪秀柱也打算抓內鬼嚴懲，目前也已想到對策防吳挖牆角！

《周刊王》報導，洪陣營懷疑，最新的黨員名冊可能已經遭內鬼以隨身碟拷貝後，帶出黨部外洩。國民黨秘書長莫天虎已親自約談黨內能接觸黨員名冊的黨工，不過也問不出所以然，讓洪秀柱懷疑內情不單純。

挺柱黨工指出，洪秀柱已要求嫡系黨工加班，密集聯繫新黨員，詢問接獲到哪位陣營候選人拜票，查證結果將會彙整，不排除採取法律途徑，也藉此警告內鬼別再輕舉妄動！

據了解，洪秀柱目前也擬定戰略防吳挖牆角，包括指揮嫡系黨工進行損害控管、密集電聯黃復興與海外黨員等，有決心要打敗吳敦義。

吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華回應，建立黨員名冊不是只有黨中央這個管道，會知道新黨員名單是很多好友幫忙，提供各自的人脈名單，所以他們才能夠寄廣告文宣給新黨員。

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