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北台最大電廠歲修後出包！被爆跳機、漏油如沙塵暴

有週刊報導指出，大潭電廠在1月14日凌晨4點左右，第四發電機組中的發電機葉片因不明原因斷裂，最後導致發電機完全跳機。（資料照，記者羅正明攝）

2017-03-29  07:34

〔即時新聞／綜合報導〕台電桃園大潭電廠是北台灣最大電廠，負責新竹以北地區的供電。但有週刊報導指出，才在1月8日歲修完成的大潭電廠，卻在6天後的1月14日凌晨4點左右，第四發電機組中的發電機葉片因不明原因斷裂，且在高速運作下導致碎片與葉片相撞導致劇烈震動，發電機因此完全跳機。

據《壹週刊》報導，大潭廠員工透露，今年1月14日凌晨第四發電機組中的一具單循環氣渦輪發電機葉片因不明原因斷裂，在高速運作的情況下，碎片與葉片相撞導致機具劇烈震動，還讓提供潤滑用的油管脫落而漏油，發電機在沒有潤滑油的狀況下導致跳機。

該名員工還說到，漏油當下噴出來的油溫高達攝氏50、60度，壓力是一般水龍頭的3倍左右，一般人根本無法靠近 當下只能用「沙塵暴」來形容漏油。

報導也提到，台電熱機組組長回應指出，發電廠確實有葉片斷裂，但就只有機具故障，沒有波及廠房設備，也沒人員傷亡，且預計4月30日恢復運轉。但至於故障細節、原因、產生費用的部分，該組長只說目前由原廠日本三菱工程師了解中。

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  • 有員工透露，發電機在沒有潤滑油的狀況下跳機，當下只能用「沙塵暴」來形容漏油。（圖截自壹週刊）

    有員工透露，發電機在沒有潤滑油的狀況下跳機，當下只能用「沙塵暴」來形容漏油。（圖截自壹週刊）

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