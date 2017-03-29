親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月

李婉鈺被爆和吳志剛曾秘密交往3個月。（資料照）

2017-03-29 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市美女議員李婉鈺被週刊爆料，她和台北市議員吳志剛曾秘密交往3個月，吳志剛還被直擊多次出入李家！

《鏡週刊》報導，吳志剛和李婉鈺對這段感情很低調，但雙方只交往3個月，雙方友人透露，有人傳李婉鈺與吳志剛的親密合照給吳的紅粉知己，這些照片是兩人往來最火熱的期間，後來兩人的感情也因此轉淡，更在去年底分手。

知情人士透露，李婉鈺和吳志剛3年前在共同朋友的餐會上認識，兩人開始有所接觸，在公開場合總是無話不說，看得出來交情很好，當時李有男友、吳有家室，雙方沒有進一步發展，直到爆出劉建國床照事件，劉不認戀情，澄清與李早已分手，讓李婉鈺很難過，幾乎天天借酒澆愁，只要吳志剛在場，就會勸她少喝，對李很照顧。

吳志剛的友人透露，曾私下問吳，跟李婉鈺到底有沒有交往，後來吳坦承去年8、9月起，跟李婉鈺走得比較近，偶爾也會到李家，不過細節他卻什麼都不肯講，只說是想幫李婉鈺走出情傷，讓她忘記劉建國。

李婉鈺對此回應：「非常無聊，別把我跟他們扯在一起。」吳志剛對於戀情則沒否認，但以此事與議員職務無關為由，拒絕回應。