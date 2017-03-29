親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
2017-03-29 07:18
李婉鈺被爆和吳志剛曾秘密交往3個月。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕新北市美女議員李婉鈺被週刊爆料，她和台北市議員吳志剛曾秘密交往3個月，吳志剛還被直擊多次出入李家！
《鏡週刊》報導，吳志剛和李婉鈺對這段感情很低調，但雙方只交往3個月，雙方友人透露，有人傳李婉鈺與吳志剛的親密合照給吳的紅粉知己，這些照片是兩人往來最火熱的期間，後來兩人的感情也因此轉淡，更在去年底分手。
知情人士透露，李婉鈺和吳志剛3年前在共同朋友的餐會上認識，兩人開始有所接觸，在公開場合總是無話不說，看得出來交情很好，當時李有男友、吳有家室，雙方沒有進一步發展，直到爆出劉建國床照事件，劉不認戀情，澄清與李早已分手，讓李婉鈺很難過，幾乎天天借酒澆愁，只要吳志剛在場，就會勸她少喝，對李很照顧。
吳志剛的友人透露，曾私下問吳，跟李婉鈺到底有沒有交往，後來吳坦承去年8、9月起，跟李婉鈺走得比較近，偶爾也會到李家，不過細節他卻什麼都不肯講，只說是想幫李婉鈺走出情傷，讓她忘記劉建國。
李婉鈺對此回應：「非常無聊，別把我跟他們扯在一起。」吳志剛對於戀情則沒否認，但以此事與議員職務無關為由，拒絕回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- 反建殯儀館 埔里蜈蚣里民公所抗議
- 嗆聲見面就搬走 謝金燕娘原諒豬哥亮
- 騷夏／淤積的字
- 兼職師未納勞基法 台灣私校工會揚言發動千人抗議
- 帶動后里、神岡發展 花博主聯外道動工
- 中國騰訊砸537億收購 成特斯拉第5大股東
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 柯自訴案 88秒關鍵電話 無法證明馬有罪》北檢有人證物證 起訴馬教唆洩密
- 音浪若太強 有檢舉才開罰
- 〈分手情傷〉愛離開了 卻不曾淡去
- MLB》小熊釋出川崎宗則 梅登透露窩心理由
- 〈Let’s talk〉媽媽與前女友熟絡 現任女友吃醋抱怨
- 不想買700元畢冊 師長辱罵學生
- 兆豐投信發行ETF 3/31上市
- 別管脫歐來賞腿 英媒意淫首相挨批
- 《觀察筆記》有請院長
- 謝金燕母大哭 選擇放下原諒豬哥亮
- 東港污水道 首標明年5月完工
- 男子行跡可疑 白宮附近被捕
- 冷氣團來襲 清明連假北台低溫探12度
- 司改國是會議通過3決議》小燈泡媽促落實偵查不公開
- Kiwebaby不爽小A辣變天后 驚爆偽娘生死鬥
- 兄弟土洋不服？ 洪總︰應服從教頭
- 石門古戰場 擬重立日治時期紀念碑
- 竹東柯湖金山便橋封 居民自力修
- 梅嶺青梅 產量增加3成
- 假處分撤銷 日本高濱核電廠可重啟
- 深坑老街豆腐供應商 偷排污水遭訴
- 《告白遭拒》士官長熊抱女兵摸胸
- 〈旅遊的滋味〉活力繽紛圖賓根
- 楊士芳紀念林園 變身創新育成中心
- 第一金今年現金股利估逾1元
- 高雄》高架輕軌擋大樓 觀海變看鐵軌
- 治療感冒、牙痛咒語 海濤法師網路爆紅
- 桃園發展軌道運輸 蔡英文︰讓首都人口減壓
- 鎖定郵輪客 推平 溪水金九6小時遊程
- Note7擬翻新賣 台灣三星不引進
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分