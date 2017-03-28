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中國拘留李明哲？ 陸委會：未獲中方正式通報

2017-03-28  23:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工李明哲入境中國後失去聯絡，家屬今日下午到海基會陳情。李明哲妻子李淨瑜表示，她於27日深夜獲得政府單位間接證實，李明哲已被中國國安單位拘留。陸委會晚間表示，因為該間接消息是尚未公開證實的消息，政府相關部門目前尚未接獲中國方面的正式通報。

陸委會強調，李明哲家屬今日發布之聲明表示，是透過政府間接得知，李明哲已被中國國安單位拘留，並請海基會轉交高血壓藥及金錢給中方，以供李明哲使用。該間接消息是尚未公開證實的消息，而政府相關部門目前尚未接獲中方正式通報。

陸委會表示，政府已透過各種管道，全力進行協尋，並表示會全力協助家屬。包括陸委會、國台辦、海基會、海協會、在中國台商協會，刑事局等都參與其中。

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  • 民進黨前黨工李明哲赴中失聯，家屬稱被中方國安單位拘留，陸委會今日指出目前未獲中方正式通報。圖為陸委會主委張小月。（資料照，記者張嘉明攝）

    民進黨前黨工李明哲赴中失聯，家屬稱被中方國安單位拘留，陸委會今日指出目前未獲中方正式通報。圖為陸委會主委張小月。（資料照，記者張嘉明攝）

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