破天荒！國民黨中常會明停開 因「主席生病」
2017-03-28 21:13
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨每週三都會例行召開中常會，但國民黨中央今晚以黨主席洪秀柱身體不適為由，通知媒體明日停開一次中常會，由於國民黨還有多位副主席可以代理主持常會，洪秀柱卻直接下令停開中常會，情況相當罕見。
上週中常會洪秀柱與堅持修改第二十屆黨代表選舉辦法，要限縮黨代表參選資格由原本入黨滿四個月，拉長為入黨滿一年的挺吳派中常委僵持不下，以突襲方式宣布散會，讓上上週通過修改黨代表選舉辦法的會議記錄無法確認，本週中常會這些中常委打算捲土重來，並提案再修正辦法放寬年齡四十歲以下黨員，只須入黨滿四個月，並修正增訂黨主席、中常委、中央委員參選資格必須黨齡分別屆滿四年、三年、二年。
據了解，洪秀柱方面認為挺吳派中常委的動作，違反程序正義，就算要修改遊戲規則，也應自第二十一屆起適用，但又礙於挺吳派掌握人數優勢，因此乾脆藉由「剛好身體不適之便」，停開中常會，以免確認會議記錄，為挺吳派修改選舉辦法背書。
國民黨中央方面今晚則表示，洪秀柱昨天身體就已經感冒不舒服，這兩天的行程都跑到聲音沙啞了，雖然下午文傳會通知媒體洪秀柱明日行程為主持中常會，但洪秀柱傍晚返回台北後，決定明日停開一次中常會。
至於為何不請副主席代理主持？這位人士只說，現在也有沒幾個副主席，拒絕進一步說明。
據了解，國民黨目前還有四位副主席，包括郝龍斌、胡志強、林政則與陳鎮湘，由於郝參選黨魁，胡輔選郝，陳鎮湘日前又因在黃復興幹部座談會上批黨魁參選人詹啟賢、吳敦義，爭議性太高，目前就只剩林政則是較適合代理主持會議的人選，洪秀柱領表參選後也可望由林政則代理黨主席職務，至於為何林政則明天不代理主持會議，黨中央方面未做解釋。
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