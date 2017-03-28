「愛妻心切」買票？ 萬榮鄉長張秋美被判當選無效

萬榮鄉長張秋美（中）去年8月當選鄉長前，由丈夫吳信太（右）擔任競選總幹事。雖張辯稱「自己不知情」、且「沒有授意丈夫買票」，夫買票是基於「愛妻心切」，但未被法官採信，仍被判「當選無效」。（記者花孟璟攝）

2017-03-28 20:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕妻選鄉長、夫買票被抓，妻辯稱「未授意、不知情」，都是老公「愛妻心切」！花蓮縣萬榮鄉長去年8月缺額補選，當選的國民黨籍萬榮鄉長張秋美，其夫吳信太去年透過樁腳以1000元現金買票被查獲，檢方依法提起賄選公訴、當選無效之訴，其中民事部份上週案經花蓮地院判決當選無效，全案還可上訴。

對此，萬榮鄉長張秋美強調「上訴到底」，強調自己做事清白，賄選並非她主動授意，仍會堅持上訴。

花蓮縣萬榮鄉第17屆鄉長缺額補選去年8月27日選舉，以711票當選的張秋美，去年8月下旬由擔任競選總幹事的丈夫吳信太，交付17萬元給樁腳前萬榮村長鄭阿源，將款項分配給楊姓等5名樁腳，由樁腳每票1000元的代價，向萬榮村王姓等10名投票權人賄選，約定投票給張秋美，檢警介入偵辦後，先後羈押吳信太、鄭阿源等，並將吳信太及其樁腳共計8人，涉觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項「選舉交付賄賂罪」等罪嫌提起公訴，目前案件審理中。

至於民事當選無效部份，花蓮地院一審上週宣判張秋美當選無效，但全案還可上訴。

判決書中，被告張秋美辯稱，在競選期間把相關事務交給吳處理，但「從未指示或授意」買票，而吳信太把競選款項17萬元交付樁腳時，並未告知張秋美用於行賄，且被告強調「長期擔任校長、退休後第一次參選，地方人脈不深」，她與鄭阿源平日無來往及深交；而吳信太長期擔任村幹事，地方關係深厚，是基於「愛妻心切」而隱瞞被告行賄。

但法官認為，被告選舉期間沒有另請會計，甚至也要求吳信太「支出前後均需報備、她看過收據才能核銷」，可見張對於競選經費用途相當清楚；法官認定認為，選舉買票行為難以認為「僅總幹事、核心幕僚可單獨決定」，且17萬不是小數目，且買票行為又是在被告選情較不樂觀的地區，顯見買票行為「經縝密規劃」，怎可能被告全不知道，不合常情。因此法官未採信張秋美「未授意」的說法，判決當選無效。