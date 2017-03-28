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訪泰高規格待遇？ 柯文哲：感謝台商

2017-03-28  19:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕正在泰國訪問的台北市長柯文哲，此行不但有警車開道，甚至可以搶先參觀下個月才開幕的泰國創意設計中心（TCDC），相較於前副總統呂秀蓮日前連續兩次訪泰遭拒，讓她相當不滿痛批泰國沒什麼了不起，柯文哲所受待遇明顯大不同。

今天下午柯文哲受訪時，媒體問他是否覺得規格較高？柯文哲將功勞歸功於台商，強調台灣在泰國台商有15萬人，機場還有設置自己的志工大隊，這次來能獲得不錯的禮物，柯說「也許是我們台商在這裡經營比較好」。

記者進一步提到泰國交通塞車，台北市的交通可以提供什麼借鏡？柯文哲回應，每個國家有每個國家的問題，這個交通改善都要有科學根據的，突然問他，他也不會回答。

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  • 相較於前副總統呂秀蓮日前連續兩次訪泰遭拒，讓她相當不滿痛批泰國沒什麼了不起，柯文哲所受待遇明顯大不同。（北市府提供）

    相較於前副總統呂秀蓮日前連續兩次訪泰遭拒，讓她相當不滿痛批泰國沒什麼了不起，柯文哲所受待遇明顯大不同。（北市府提供）

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