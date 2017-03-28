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獲專業外國人工作許可 曹長青回歸《政經》

2017-03-28  20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國出生的美籍異議作家曹長青，過去是《政經看民視》節目長駐來賓，但去年10月北市府發函指民視「違法聘雇外國人」，曹之後僅能視訊參與節目。事隔近半年，勞動部今核發曹長青的專業外國人工作許可，曹終於可合法上節目。

曹長青日前已為主持名嘴汪笨湖的追思會從美國搭機來台灣，他接受《民視新聞》訪問透露，當時回台過海關時很緊張，還刻意和妻子分不同窗口入境，他告訴妻子，若他遭扣押，要趕快找人開記者會，不能讓他被原機遣返回美國。

談到在台灣上節目遭刁難，曹長青表示，根本的問題不是工作簽證，而是言論自由和新聞自由，對於民進黨完全執政仍發生這種令人痛心的事情，他非常遺憾。他也質疑，是否因為自己常在節目上批評蔡英文總統、行政院長林全，因而遭到移民署報復？

根據《政經看民視》臉書粉絲團預告，曹長青是今晚節目的來賓之一。

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  • 曹長青（左）獲勞動部核發專業外國人工作許可，終於可合法上節目。（資料照，記者陳逸寬攝）

    曹長青（左）獲勞動部核發專業外國人工作許可，終於可合法上節目。（資料照，記者陳逸寬攝）

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相關關鍵字： 勞動部 外國專業人才 政經看民視 曹長青
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