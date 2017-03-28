不當黨產條例釋憲案 政院槓上監院

2017-03-28 19:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院會日前通過向大法官提出「不當黨產處理條例」釋憲案，並指行政院怠於移請覆議及聲請釋憲，行政院發言人徐國勇今天一一回應，並說了8次「深表遺憾」。徐強調，尊重監察院釋憲的權利，但監院曲解法律，又誤解政黨本質，聲請釋憲卻又指責政院，違反現代民主法治國家權力分立的原則。

徐國勇表示，依法行政是法治國家的基本原則，行政單位任何作為都不能違反法律，「不當黨產處理條例」通過後，行政院依法成立不當黨產委員會，這是依法作為。況且該條例無窒礙難行之處，也未牴觸憲法。

徐國勇說，監察院指責行政院怠於移請覆議，但憲法規定，移請覆議是行政院認為法律窒礙難行時採取的作為，這是政院的裁量權，不是監察院的，監院不能指揮行政院。監察院指責行政院沒有移請覆議，已違反權力分立原則。

監察院指「不當黨產處理條例」是個案性立法，徐國勇回擊，立法是立委職權，監院不可指揮立法院，政院更不能指揮立法院，況且這也不是個案立法；依照「不當黨產處理條例」規定，在1987年前成立的政黨共有10個，包括中國青年黨、中國民社黨、民進黨等都有納入，並非只針對國民黨。

徐國勇指出，政黨本質在於協助國民的意志，促進國民政治參與為目的，所以政黨的正當經費來源，僅限於合乎政黨本質的黨費、政治獻金、競選經費的補助金和利息，其他方式取得的金錢都不符合政黨本質，也破壞政黨公平競爭環境，有違民主政治及實質法治國原則，監察院對政黨本質的認識有所誤解。

監察院指「不當黨產處理條例」禁止處分，危害憲法保障的訴訟權，徐國勇解釋，國民黨目前都有提相關司法訴訟，國民黨訴訟權沒有被禁止，這又是監察院曲解法律、對法律認識不清。