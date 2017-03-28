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與泰簽合作備忘錄 柯文哲：有助兩國文創發展

2017-03-28  19:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕由台北市長柯文哲率領的東南亞參訪團，今天下午參訪泰國創意設計中心（TCDC），並由北市文化局長鍾永豐代表，與泰方簽訂合作備忘錄（MOU）。柯文哲表示，希望藉此能讓臺北松菸文創園區與泰國創意設計中心建立聯繫與交流，有助兩國文創產業的發展。

柯文哲首先感謝泰方在創意設計中心還沒有正式開幕之前，就讓台北參訪團能先睹為快。柯說，松菸文創園區是台灣最重要的文創產業區，但目前空間用得差不多了，最有可能擴充的基地是臺北機廠，所以參訪團今天有一個很重要的目的，就是透過簽署MOU，大家先建立一個聯絡管道。

柯文哲進一步指出，TCDC下個月開幕之後，台北市也會密切注意發展，並汲取他們的經驗；據他所知，泰國創意設計中心是由泰國總理直接指導，是總理府底下的單位，所以是用國家的力量在支持。

此外，柯文哲指出，TCDC和松菸文創園區是兩個國家最重要的文創基地，建立合作的平台對兩邊的發展應該都是有益的。他也不忘推銷台北觀光，歡迎泰國朋友到台北的松菸文創參觀。

簽署儀式結束後，柯文哲接受媒體聯訪時再次強調，松菸文創園區是台灣最重要的文創聚落，而北市府當初的規劃就是以松菸做為文創聚落的中心，將來還有可能開發的空間就是台北機廠，但台北機廠還沒打算怎麼開發，現在是把它當做一個文化聚落的延伸。

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  • 由台北市長柯文哲率領的東南亞參訪團，今天下午參訪泰國創意設計中心（TCDC），並與泰方簽訂合作備忘錄（MOU）。（北市文化局提供）

    由台北市長柯文哲率領的東南亞參訪團，今天下午參訪泰國創意設計中心（TCDC），並與泰方簽訂合作備忘錄（MOU）。（北市文化局提供）

  • 由台北市長柯文哲（右二）率領的東南亞參訪團，今天下午參訪泰國創意設計中心（TCDC），並由北市文化局長鍾永豐（中）代表，與泰方簽訂合作備忘錄（MOU）。（北市府提供）

    由台北市長柯文哲（右二）率領的東南亞參訪團，今天下午參訪泰國創意設計中心（TCDC），並由北市文化局長鍾永豐（中）代表，與泰方簽訂合作備忘錄（MOU）。（北市府提供）

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標題：與泰簽合作備忘錄 柯文哲：有助兩國文創發展


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