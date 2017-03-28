前台南縣長李雅樵告別式 總統蔡英文頒褒揚令
2017-03-28 19:16
〔記者王俊忠／台南報導〕前台南縣長李雅樵於今年3月15日不幸辭世、享壽90歲，今天家屬為李老縣長舉行追思告別式，總統蔡英文由內政部次長林慈玲代表頒給褒揚令；南市長賴清德出席頒給卓越市民證書，都由家屬代表接受，藍、綠各界許多政壇人士出席致哀，場面哀榮。
親民黨主席宋楚瑜受家屬請託代表述說李老縣長生前行誼，宋說，老縣長是了不起的教育家、政治家與一代報人，有完美教育家風範，尤其是在戒嚴時期擔任自立晚報十多年的社長，講真話、做實事，在台灣逐漸開放的年代，他對民主政治的推動扮演重要角色與貢獻。
李雅樵生於民國18年2月23日，曾在民國74年至82年間擔任台南縣長，期間，他在74年與陳水扁前總統競選台南縣長時擊退陳水扁，迄今仍是地方政壇津津樂道的話題。今天告別式後，李老縣長靈骨安厝在白河大仙寺。
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