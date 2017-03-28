走出「目睹兒」陰霾 少女回頭當社工

藝人何妤玟擔任婦援會二〇一七年公益大使，號召外界以支持婦援會受暴婦幼急難救助金，婦援會將提供免費法律諮詢、人身安全保護計畫與專業心理輔導諮商給受暴者。（婦女救援基金會提供）

2017-03-28 18:52

〔記者張凱翔／台北報導〕婦女救援基金會社工王潔，小時候目睹家暴而接受輔導才走出陰霾，從此立下志願，大學畢業後毅然投身社工行列，以過來人經驗幫助更多與她相同的「目睹兒」從創傷中復原，脫離暴力循環。

婦援會表示，台灣平均每7分鐘就有1名孩子目睹家暴，成為「目睹兒」。目睹兒察覺家暴行為後雖然沒有明顯外傷，但卻精神受創，據統計目前國內有超過7.5萬名目睹兒，他們長期處於暴力環境容易導致憂鬱和人際關係障礙。婦援會執行長康淑華說，婦援會強化「保護因子」概念，增強自我內在能量、家庭照顧與社會支持系統，對於仍有目睹兒成年以後，同樣以激烈手段解決家庭問題，強調「只要適時拉他們一把，孩子的心志絕對救得回來。」

王潔今年24歲，她說只要對目睹兒提早伸出援手，經過輔導和協助，多數孩子都能從創傷中復原、脫離暴力循環。她從小學開始就目睹父親家暴，每當衝突爆發，她就和弟弟躲回房間、假裝什麼都沒看到；後來接受輔導和心理諮商才走出陰霾。王潔因此在高中時立下志願未來要成為社工，才能把溫暖傳遞出去，她大學畢業之後回到婦援會，服務曾經目睹暴力受創的孩子。

藝人何妤玟擔任婦援會二〇一七年公益大使，號召外界以支持婦援會受暴婦幼急難救助金，婦援會將提供免費法律諮詢、人身安全保護計畫與專業心理輔導諮商給受暴者。